Türk basınından sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümü olduğunun altını çizen Milletvekili Ahlatcı, sansürün kaldırılmasının gazetecilik mesleğine gönül verenlerin daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Milletvekili Ahlatcı açıklamasında, “Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Basınımız ilgili konularda yaptıkları başarılı ve duyarlı çalışmalarla kamuoyuna önemli katkı sağlamaktadır.

Basın, her koşulda tarafsız, objektif ve etik değerlerle hareket ederek, toplumun gerçekleri öğrenme hakkını savunmaya devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgalci İsrail tarafından mesleğini icra ederken 161 basın mensubunun katledildiğini söyleyen Milletvekili Ahlatcı, “Hayatını kaybeden basın mensuplarımızı hürmetle yâd ediyor, özgür basını engelleyerek yaptığı katliamı gizlemeye çalışan işgalci İsrail'i tüm kalbimle lanetliyorum” dedi.

Ahlatcı; “Milletimize doğru bilgiyi ulaştırmak için her koşulda gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ