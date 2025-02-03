Çorum'da 2024 yılında trafik denetimlerinde bir milyon 270 bin 918 aracın kontrol edildiğini 308 bin 176 araca işlem yapıldığını bildiren Çalgan, şu bilgileri paylaştı; “2023 yılına göre; kontrol edilen araç sayısında yüzde 33.8, işlem yapılan araç sayısında yüzde 17,5, çakar denetimi yapılan araç sayısında yüzde 8, işlem yapılan çakarlı araç sayısında yüzde 13, denetim yapılan ticari taksi sayısında yüzde 168, işlem yapılan ticari taksi sayısında yüzde 11, denetim yapılan okul servisi sayısında yüzde 63, işlem yapılan okul servisi sayısında yüzde 4 artış sağlanmıştır. Yapılan bu denetimlerde trafik yönünden kusurlu görülen 4 bin 924 araç trafikten men edilmiştir. Trafikten men edilen araç sayısı 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 100 oranında artmıştır.”

Editör: NURDAN AKBAŞ