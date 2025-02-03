Vali Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarmanın 2024 yılı geneline ilişkin veri ve değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda Vali Çalgan'a İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya da eşlik etti.

Çalgan, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının başarılı ve gayretli çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR AZALDI

Çalgan, Asayiş suçları ile mücadele kapsamında kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2023 yılı ile 2024 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında; konut dokunulmazlığı olaylarında %4 oranında, kasten öldürme olaylarında %6 oranında, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında %21 oranında, cinsel taciz olaylarında %15 oranında, hakaret olaylarında %13 oranında, çocuğun cinsel istismarı olaylarında %16 oranında, cinsel saldırı olaylarında %11 oranında, tehdit olaylarında %1 oranında azalma meydana geldiğini bildirdi.

Kişilere karşı işlenen tüm olaylarda 2023 yılı geneline göre 2024 yılında %5 oranında azalma sağlandığını vurgulayan Çalgan, şu ifadelere yer verdi: “Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2023 yılı ile 2024 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında; otodan hırsızlık olaylarında % 30 oranında, kapkaç olaylarında %100 oranında, motosiklet hırsızlığı olaylarında %55 oranında, oto hırsızlığı olaylarında %46 oranında, evden hırsızlık olaylarında %16 oranında, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında %31 oranında azalma meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen tüm olaylarda, %10 oranında azalma, olayları aydınlatma oranlarında ise %2 oranında artış sağlanmıştır.”

2024 yılı içerisinde, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunanlardan, hapis cezası ile aranan bin 140 kişinin, ifade için aranan 3 bin 103 kişi olmak üzere toplam 4 bin 243 kişinin yakalandığını bildiren Çalgan, yapılan operasyonlar sonucunda 500 tabanca, 236 kurusıkı tabanca, 20 uzun namlulu tüfek ve 441 av tüfeği olmak üzere toplam 1.197 silah ele geçirildiğini, bin 264 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Çorum’un huzuru, Türkiye’nin huzuru için gerçekleştirilen faaliyetler, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da hız kesmeden ve artarak devam edeceğinin altını çizen Çalgan, suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceklerini belirterek, “Huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız.” diye konuştu.