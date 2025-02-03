Çankırı-Kızılırmak yolu Karadayı köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İskilip Akpınar köyü nüfusuna kayıtlı Selçuk Akca kurtarılamadı. Kazada yaralanan kardeşi ise Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Önceki gün meydana gelen kazada, F.B. (26) yönetimindeki 53 ACT 214 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 38 SL 368 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, sürücülerden F.B. ile diğer araçta bulunan A.A. (46) ve Selçuk Akca (43) yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Selçuk Akca’nın Ankara’da yaşadığı ve babasını İskilip’e bırakmak için yola çıktığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan kardeşi ise Çankırı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Selçuk Akca’nın cenazesi dün İskilip’te defnedildi.

Editör: Haber Merkezi