Kültür ve sanat etkinlikleri ile dikkat çeken Çorum Belediyesi, Ayşe Keskin Uysal’ın 40 eserden oluşan “Ben Anadolu” isimli Çağdaş Minyatür Sergisi’ni yarın (04 Şubat 2025 Salı günü) sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sahip olduğumuz coğrafyanın binlerce yıllık derin tarihi, kültürü, sanatı, geleneği ve doğal güzellikleri ile eşsiz zenginlikte olduğu hatırlatılarak 2016-2023 yılları arasında yapılan 40 eserden oluşan serginin saat 14.00’de açılacağı ve 14 Şubat 2025 gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

Tüm Çorumluların davet edildiği sergiyle ilgili; “Geleneksel Sanatlarımızdan “Minyatür” tekniği ile yapılan eserler, geleneksel yapım tekniklerine bağlı kalarak modern bir bakış açısıyla özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Eserlerin yapımında 14 ayar, 22 ayar ve beyaz altın kullanılmıştır. Ülkemizin tarihi değerlerini tanımak, tanıtmak, geleneksel sanat yöntemlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Dede Korkut'tan Yunus Emre'ye, Nasreddin Hoca'dan Mevlana'ya, Ayasofya'dan Haydar Paşa Garı'na bu şaheserler sergi salonunda çoktan yerini almış, sizlerle buluşacağı günü heyecanla bekliyor” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ