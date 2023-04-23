Alınan bilgiye göre Yasin G., ile Emirhan S. ve Ali S. arasında trafikte yol verme nedeni ile tartışma yaşandı.

Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 3. Sokak'ta bir düğün eğlencesi yakınında Emirhan S. ile Ali S.'nin bulunduğu otomobilden Yasin G. idaresindeki otomobile tabanca ve pompalı tüfekle ateş edildi.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağına ve boynuna isabet eden mermilerle ve saçmalarla yaralanan Yasin G., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri silahlı saldırıya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Tugay Göktürk)