1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 12.978 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL

Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL

Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL

Drift atma cezası 32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL