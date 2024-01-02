1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.
İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 12.978 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL
Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL
Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL
Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL
Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL
Drift atma cezası 32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL