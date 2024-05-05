Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi takımlarından Trabzonspor’un Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, beraberinde yönetim kurulu üyeleri İmdat Yılmaz ve Mustafa Atmaca ile birlikte Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Trabzonspor, Cumartesi günü Samsunspor’la Samsun’da karşılaşırken, Serkan Kılıç, beraberinde yönetim kurulu üyeleri İmdat Yılmaz ve Mustafa Atmaca ile Çorum’a gelerek, yaklaşık 20 yıllık dostu olan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette Ahlatcı Çorum FK Asbaşkanı Yılmaz Özkul da hazır bulundu.