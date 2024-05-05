Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi'nde 2.Lig'e yükselme final grubu müsabakaları Karabük'te yapıldı. Sakarya Gelişim ve Kastamonu Doğaspor ile aynı grupta yer alan Çorum temsilcisi BEDER, Cumartesi günü iki karşılaşma birden oynadı. Sabah seansında Sakarya Gelişim ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 3-2 kaybetti. Akşam seansında bu kez Kastamonu Doğaspor ile karşılaşan BEDER'in sultanları bu maçtan da 3-1 yenik ayrılarak grubunu puansız bir şekilde son sırada tamamladı ve 2 Lig hayallerine veda etti.

BEDER Başkanı Deniz Kılıç, büyük umutlarla gittikleri Karabük'ten elleri boş döndükleri için üzgün olduklarını belirtirken, iki maç üst üste oynamanın şansızlığını yaşadıklarını ifade etti. İyi bir yapılanma içerisinde olduklarının da altını çizen Kılıç, yeni dönemde hedeflerine ulaşmak için var güçleri ile çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Editör: RIFAT KARA