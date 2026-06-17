Arca Çorum FK’nın, bonservisi Trabzonspor’da olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz’ü kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak oyuncunun teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Trabzon basınından alınan bilgilere göre; Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Göktan Gürpüz’ü kadrosuna katmak için bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif Göktan kanadından geri çevrildi.

Trabzonspor’un önceki sezon Karagümrük’ten kadrosuna kattığı ve biten sezonu Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz’e Avrupa’dan da teklifler olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Trabzonspor’un yine kiralık göndermeyi planladığı Göktan Gürpüz’ün 30 Haziran’da bitecek olan sözleşmesini 2028’e kadar uzattığı aktarıldı.