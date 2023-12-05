Tahmini Okuma Süresi: dakika

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor’la daha önce Trabzonspor’la Türkiye Kupası’nda iki kez daha karşılaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, Karadeniz ekibiyle ilk olarak 2016-2017 Sezonunda, 3.turda eşleşti. 26 Ekim 2016’da, Çorum’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta, 23.dakikada Salim Uzun’un golüyle öne geçen Çorum temsilcisi, sonrasında birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, 80.dakikada Dame N’Doye’nin golüyle skora denge geldi ve normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda, 110.dakikada Okay Yokuşlu ile bir gol daha bulan Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrılıp adını dördüncü tura yazdırırken, Çorum temsilcisi kupaya veda etti.

İki takım, bir sonraki sezon bu kez 4.turda eşleşti. 25 Ekim 2017’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Karadeniz temsilcisi 6-0 gibi tarihi bir farkla kazanarak tur atladı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 8 ve 18.dakikalarda Hugo Rodallega, 51.dakikada Batombo Theo, 74.dakikada Eddy Onazi, 79 ve 82.dakikalarda ise Dame N’Doye attı.

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’la olduğu gibi bugüne kadar Amasyaspor ve Manisaspor’la da ikişer kez karşılaştı.