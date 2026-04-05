U15 Gelişim Futbol Ligi’nde 11.grubu 55 puanla 2.sırada tamamlayıp Türkiye Şampiyonası yolunda Play-Off’a kalan Arca Çorum FK, play-off’ta Samsunspor’la karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK ile normal sezonda 6.grubu 53 puanla 2.sırada tamamlayan Samsunspor 5 Nisan Pazar günü (bugün) Amasya’da play-off 1.tur maçında karşılaşacak. Fındıklı Sahası’nda, saat 13.00’te başlayacak maçta Amasya il hakemlerinden Adem Karakaya düdük çalacak.

Maçın galibi 2.tura yükselecek.