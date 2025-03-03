Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Şen’in yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Onur Gülter ile Mardin bölgesinden Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Sinan Özcan ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Alpaslan Şen, hakemlik kariyerinde bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın biri geçtiğimiz 11 Şubat’ta Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşma olmak üzere 6 maçında düdük çaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2016-2017 sezonunda Karacabey Belediyespor’u 4-2, 2022-2023 sezonunda Bursaspor’u ve Ispartaspor’u 2-1, bu sezon Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerken, deplasmanda oynadığı tek maçta 2017-2018 sezonunda Osmaniyespor’la 1-1, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor’la da 0-0 berabere kaldı.

BOLU’NUN İKİ MAÇI DA BERABERE

Alpaslan Şen, Boluspor’un ise geçen sezon olmak üzere iki maçını yönetti. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda evinde Keçiörengücü ile 0-0, deplasmanda da Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.