Gençlik yıllarında gerek amatör, gerekse profesyonel olarak futbol oynamış 60 yaşındaki eski futbolcular önceki gün halı sahada sergiledikleri performans ile gençlere taş çıkardılar.

Rıdvan Dağlı'nın sponsorluğunda düzenlenen 60 yaş üstü halı saha futbol turnuvası Doğan Halı Saha'da kıyasıya maçlara sahne oluyor. Hakan Önder'in hakemliğini yaptığı turnuvada 60 yaş üstü futbolcuların başarısı tüm Çorum'a örnek oldu.

Birlik ve beraberlik gününde bir araya gelen futbolcular, günün anlam ve önemini belirten bir duruş sergilediler.

Editör: HABER MERKEZİ