Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi. 4 okuldan 48 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda Mimar Sinan Ortaokulu 13.5 puanla şampiyonluğa uzanırken, 10.5 puanla Bayat M.Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, 5 puanla Yavruturna Ortaokulu üçüncü, 1 puanla Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.