Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Tekvando İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 127 sporcu katılım sağladı.
Kızlarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;
29 kilo: 1.Erva Karaoğlan (Suheybi Rumi İHO), 2.Anisa Aksungur (Özel Pınar), 3.Başak Arıcı (Mustafa Kemal).
33 kilo: 1.Duru Yaşlak (Ahmet Tevfik İleri), 2.Azra Su Dizlek (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Elif Beren Ayak (23 Nisan)
37 kilo: 1.Beren Demiral (Mustafa Kemal), 2.Sinem Temiz (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Asuman Aksoy (Şehit Osman Arslan İHL)
41 kilo: 1.Merve Tuna Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Ecrin Mantar (Sungurlu İsmetpaşa), 3.Esma İzem Aktar (Özel Bahçeşehir)
44 kilo: 1.Ecrin Hacer Saltan (23 Nisan), 2.Cevriye Naz (Şehit Osman Arslan İHL), 3.Gülbeniz Berra Atan (Şehit Osman Arslan İHL)
47 kilo: 1.Reyyan Rana Çalışkan (Suheybi Rumi İHO), 2.Hatica Kübra Öztürk (Şehit Osman Arslan İHL), 3.Tuğba Çıtak (Sultan Abdulhamit Han) ve Berra Aydemir (Mustafa Kemal)
51 kilo: 1.Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan), 2.Şura Eker (Ömer Kömür İHO), 3.Ecrin Uçar (Osmancık Mehmet Akif Ersoy)
55 kilo: 1.Yağmur Tahtacı (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Aleyna Şirin Sertoğ (Yavruturna), 3.Berra Ahıshalı (Yıldırım Beyazıt)
59 kilo: 1.Elizan Çavuş (Suheybi Rumi İHO), 2.Elanur Armutcu (Cumhuriyet), 3.Sudem Yücel (Danişmend Gazi İHO)
+59 kilo: 1.Ayşegül Keleş (Ömer Kömürcü İHO), 2.Sinem Ahıshalı (Danişmend Gazi İHO), 3.Melike Tiryaki (Ömer Kömür İHO) ve Sudenaz Coşkun (Salim Akaydın)
Erkeklerde dereceye giren sporcular:
33 kilo: 1.Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet), 2.Musab Yılmaz (Mustafa Kemal), 3.Osman Efe Doğan (Yıldırım Beyazıt)
37 kilo: 1.Mustafa Eymen Avcıoğlu (Mehmet Akif Ersoy), 2.Yaşar Tosundereoğlu (Sungurlu Fatih), 3.Alperen Gökdere (Fuat Sezgin İHO) ve Sadık Erdem Kuşkayası (Mustafa Kemal)
41 kilo: 1.Yusuf Topcu (Necip Fazıl Kısakürek), 2.M.Emin Özkılıç (Sultan Abdulhamit Han), 3.Ensar Yılmaz (Mustafa Kemal)
45 kilo: 1.Doğukan Tuğra Engin (Mustafa Kemal), 2.Mustafa Arslan Gedik (Mustafa Kemal), 3.Hüsamettin Arslan (Mustafa Kemal) ve Göktuğ İmeci (Sungurlu Şehit Mahmut Peşmen)
49 kilo: 1.M.Emin Yüksel (Mustafa Kemal), 2.A.Efe Emin (Fuat Sezgin İHO)
53 kilo: 1.Burak Kantar (Fuat Sezgin İHO), 2.Berat Yıldız (Mehmet Akif Ersoy)
57 kilo: 1.Semih Erkan (Necip Fazıl Kısakürek)
65 kilo: 1.M.Eren Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy)
+65 kilo: 1.Göktan Yapıcı (75.Yıl Cumhuriyet), 2.Onur Bars (Mehmet Akif Ersoy), 3.Osman Efe Çaylak (Necip Fazıl Kısakürek)
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.