Uğurludağ Belediyesi tarafından vatandaşların ucuz ve temiz enerji olan doğalgaza kavuşması için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. İlçede doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Uğurludağ Belediye Başkanı Torun, Uğurludağ halkının bu sene içerisinde doğalgaz kullanmaya başlayacağını söyledi.

Başkan Torun, göreve geldikleri ilik günden itibaren ilçenin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik girişimlerin pozitif sonuç verdiğini ifade etti. Hayata geçirilen onlarca projenin bulunduğunu ve daha fazlasının da projelendirildiğini anlatan Torun, “Kırsalda yer alan ilçemizin temel eksikliklerini gidermek, vatandaşlarımızın modern ve rahat bir yaşama kavuşması için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu sene içerisinde vatandaşlarımızın kullanamaya başlayacağı doğalgaz projemizin ilçemize gelmesinde büyük emeği olan kıymetli Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Torun” “İlçemizde devam eden Doğalgaz alt yapı çalışmaları bitmek üzere. Allah nasip ederse bu sene hat döşenen güzergahlarda doğalgaz kullanılmaya başlanacaktır. Bizde belediyemizde kurulan Çorum gaz iletişim ofisinde abonelik işlemlerimizi yaptık. Halkımıza hizmet edecek olan Çorum gaz iletişim ofisi belediyemizde abonelik işlemlerini yapmaktadır. Tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

