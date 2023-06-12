Barış Boyar Badminton Akademi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’da düzenlenen Bulgarian U17 International 2023 Turnuvası’nda, iki şampiyonluk birden kazandı.

Svilengrad kentinde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’yi temsil eden Mehmet Can Töremiş, tek erkeklerde, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa uzandı ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

Töremiş, karışık çiftlerde ise, Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden partneri Aysu Aslan’la birlikte fırtınalar estirdi. Tüm rakiplerini yenen Töremiş-Aslan çifti, şampiyon olup Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Barış Boyar Badminton Akademi Sahibi ve antrenörü Barış Boyar, Mehmet Can Töremiş ve partneri Aysu Arslan’ı tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.