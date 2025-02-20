BELTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren halk otobüslerinin 2024 yılı rakamlarına göre, şehrimizde toplu ulaşım araçlarının kullanımında geçen yıla göre artış görüldü. 2023 yılında 9 milyon 678 bin kişinin yolculuk yaptığı halk otobüslerinde bu rakam 2024 yılında 13 milyonu aştı.

60 adet 12 metre, 9 adet 8.5 metre, 1 adet 18 metre körüklü otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere 74 araçla toplu ulaşım hizmeti sunan BELTAŞ A.Ş, 1 yılda 13.243.591 kişiyi taşıdı.

Mobil uygulama üzerinden online bakiye yükleme, kredi kartıyla araçta ödeme, KİOSK cihazlarıyla bakiye yükleme ve mobil uygulamadaki sanal kart üzerinden QR kodu ile ödeme kolaylığı gibi toplu ulaşım hizmetlerinde konforu artıran yeni uygulamalar vatandaşların işlemlerini kolaylaştırdı.

2024 yılında kredi kartı ile 1.038.126 yolcu, online ödeme ile 1.230.443 yolcu, KİOSK bakiye yükleme cihazları ile 385.895 yolcu toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

2024 yılında toplu taşıma araçları ile günlük 780 sefer, aylık 21 bin 138 sefer, yıllık 245 bin 669 sefer düzenlendi.

Toplu taşımayı hafta içi ortalama 48 bin yolcu, hafta sonları ise ortalama 25 bin yolcu kullandı.

2024 yılında toplu taşıma araçları günlük 14 bin 304 km, aylık 386 bin 521 km, yıllık 4 milyon 513 bin 597 km yol kat etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Toplu ulaşımda yakın zamanda önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Halkımızın memnuniyet oranı her geçen gün artarak devam ediyor. Hemşehrilerimizin toplu taşıma kullanımında işlemlerini kolaylaştırmak için kredi kartı ile ödeme, mobil uygulama ile online ödeme ve bakiye yükleme, KİOSK cihazlarıyla bakiye yükleme gibi yenilikler sunduk. Hemşehrilerimizin bu uygulamalardan memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi