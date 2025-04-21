AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında Bedesten’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’de toplu taşımayı özel taşımadan alıp belediye bünyesine geçiren ilk ilin Çorum Belediyesi olduğunu söyledi.

Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren toplu taşımayı özelden alarak belediyemiz bünyesine geçirdik. 2022 yılında 10 milyon olan yolcu taşımamız 2024 yılı sonunda 13 milyon 246 bin sayısına ulaştı. Hemşehrilerimizin toplu taşımaya rahat erişebilmeleri adına 8’i klimalı olmak üzere 28 durak kurduk. 8 yeni aracımızı da 1 yıl içerisinde belediyemiz toplu taşıma filomuza dâhil ettik. Önümüzdeki süreçte de yeni otobüsler alarak eski otobüslerimizi seferlerden kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ