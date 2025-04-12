Türkiye’de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 32 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Şubat ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 32 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 21,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 49,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 34,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 39,6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Şubat ayında aylık yüzde 3,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,4 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ