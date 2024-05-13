Türkiye’de toplam ciro yıllık yüzde 84, aylık yüzde 4,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mart ayında yıllık yüzde 84 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 70,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 130 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 85,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 95,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 11,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Editör: Haber Merkezi