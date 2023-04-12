Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Şubat ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro, 2023 yılı Şubat ayında yıllık % 68,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 44,9, inşaat ciro endeksi yüzde 136,5, ticaret ciro endeksi yüzde 76,0, hizmet ciro endeksi yüzde 86,1 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Şubat ayında aylık yüzde 5,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5,1 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 7,3, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 azaldı.
(Haber Merkezi)