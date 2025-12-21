Sanatçı Tolga Çandar yarın (22 Aralık 2025 Pazartesi günü) Çorum’da “Maksat Muhabbet” programıyla hayranlarıyla buluşacak.

Tolga Çandar programıyla müzik ve sohbet dolu özel bir gece için Çorum’a geliyor. Devlet Tiyatro Salonu’nda yarın saat 20.00’de gerçekleşecek programda sanatçı Tolga Çandar, sahnede hem türkülere hem de sıcak sohbetlere dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

Programda Tolga Çandar, sevilen repertuvarından eserler seslendirirken, sahne arasında dinleyicilerle sohbet ederek interaktif bir atmosfer oluşturacak. Eğlence, müzik ve samimi muhabbetin iç içe olduğu bu özel gece, kültür-sanatseverler için yılın dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak.

Muhabir: Haber Merkezi