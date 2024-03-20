Ünlü siyasetçi Av. Mehmet Tolga Akalın, ilk olarak Kargı İlçesini ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, Kargı İlçe Başkanı Numan Moral, Belediye Başkan Adayı Cemil Sözen ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden, sorun ve talepleri dinleyen Akalın, sıcak karşılama karşısında oldukça memnun kaldı. Akalın, duygularını; “Kargı’da adayımız Cemil Sözen Hocaya destek istedik. 50’nin üzerinde esnaf dükkânı ziyaret ettik. Karşılamaları ve sohbetleri ile Kargı bende kalender insanlar diyarı olarak iz bıraktı…” şeklinde dile getirdi.



Daha sonra Osmancık İlçesine geçen Tolga Akalın, burada da İlçe Başkanı Avni Demirci ve Belediye Başkan Adayı Kemal Arslan ile birlikte esnafı ziyaret etti, 31 Mart seçimlerinde partisi için destek istedi.

Akalın, “Çorum’da ikinci durağımız Osmancık oldu. Başkan adayımız Kemal Arslan ve il Başkanımız Erkan Yıldız ile beraber esnafımızı ziyaret ederek adayımıza destek istedik… Çok keyif aldığım bir ziyaret oldu…” dedi.



Günün sonunda Dodurga’ya çıkarma yapan Akalın, İlçe Başkanı Ramazan Arslan ve Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ile birlikte esnafla sohbet etti. İlçede sohbet toplantısı da düzenleyen Akalın, Alim Kısa için halkın desteğini talep etti.

Akalın, Dodurga izlenimlerini ise; “Çorum ziyaretimizin ilk gününü Dodurga ilçemizde sonlandırdık. Adayımız Alim Kısa ile 20 yıllık Ak Parti iktidarına son vereceğimize ilişkin arkadaşlarımızda yüksek inancı bizzat yerinde gördüm” ifadesiyle anlattı.