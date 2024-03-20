Aygün, 2024 nevruzunu her milliyetten işçi sınıfı ve emekçi halklar olarak Filistin’deki katliamlara, Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinde devam eden işgallere karşı özgürlüğün, demokrasinin, barışın sesini alanlarda yükselttikleri bir mücadele günü olarak kutlayacaklarını belirtti.

Ortadoğu’nun emperyalistlerin ve işbirlikçi gericiliklerin egemenlik ve paylaşım mücadelesinin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Aygün, “Filistin’den Yemen’e ve Suriye’den Libya’ya kadar emperyalistlerin ve bölge gericiliklerinin savaş, işgal ve katliamları dönüp dolaşıp bölgedeki enerji kaynaklarının ve enerji-ticaret geçiş yollarının egemenliği mücadelesine bağlanıyor. Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı, eşit haklar temelinde birlikte yaşama, demokratik bir gelecek kurma mücadelesi bu emperyalist-kapitalist sömürü ve yağma politikaları üzerinden boğulmak isteniyor” dedi.

BATILI EMPERYALİSTLERİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Birleşmiş Milletlerin Filistin-İsrail sorununun eşit haklara dayalı iki devletli çözümü yönünde aldığı kararlara rağmen ABD başta olmak üzere batılı emperyalistlerin İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırıma varan katliamlarına destek olmaya devam etmelerinin batılı emperyalistlerin iki yüzlülüğünü çarpıcı bir biçimde ortaya çıktığını ifade eden Aygün, “Türkiye’deki Erdoğan iktidarı lafta Filistin davasına sahip çıkarken İsrail’le ticari ilişkilerini bile kesmeyip İsrail’e lojistik destek sunmaya devam ediyor. Öte yandan Gazze’de sivil insanların en temel ihtiyaçlarının karşılandığı tesislere yönelik saldırıları insanlık suçu olarak niteleyen Erdoğan yönetimi Kuzey Suriye’de yaşayan yüz binlerce insan için yaşamsal önemdeki bütün tesisleri “meşru hedef” ilan etmekten de geri durmuyor” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ, YIKIM VE SÖMÜRÜYE KARŞI

BİRLİK VE MÜCADELE YÜKSELTELİM"

Nevruzun zulüm ve sömürü düzenine karşı halkların özgürlük ateşlerini yaktığı bir mücadele günü olduğunu dile getiren Aygün, “Nevruz, Kürt, Türk, Arap, Fars bütün bölge halklarını emperyalizm ve işbirlikçi gericiliklerin bir kader gibi dayattıkları savaş, yıkım ve sömürü politikalarına karşı birlik ve mücadeleyi yükseltme günüdür.

Ülkemizde bütün halk güçlerini demokrasi ve barış mücadelesi için nevruz alanlarında bir kez daha seslerini yükseltmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

NEVRUZ KUTLAMASINA ÇAĞRI

EMEP İl Genel Meclisi Adayı Hıdır Aygün, yarın (21 Mart Perşembe günü) Çorum emek ve demokrasi güçlerince Âşık Mahzuni Şerif Parkı’nda nevruz kutlaması yapılacağını belirterek, parti olarak saat 17.00’de Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan kutlamanın yapılacağı Âşık Mahzuni Şerif Parkı’na yürüyeceklerini söyledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ