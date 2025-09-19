TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına borcunu peşin kapatanlar için yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, 22 Eylül tarihinde başlayacak ve 17 Ekim’de sona erecek. İndirimden, TOKİ’den konut veya iş yeri almış ve ödeme planında vadesi devam eden alıcılar yararlanabilecek. İşte TOKİ indirim kampanyası detayları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşların talepleri doğrultusunda indirim kampanyasını duyurdu. 22 Eylül’de başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 17 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını aracı bankalar üzerinden yapabilecek. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

İndirimden faydalanmak için taksitlerin güncel olması, emlak vergisi borcunun bulunmaması ve sözleşmenin 2024 Haziran ayı sonuna kadar imzalanmış olması gerekiyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12’nin üzerinde olan alıcılar başvuru yapabilecek.

BORSUN BİR KISMINI ÖDEYENLER DE TOKİ KAMPANYASINDAN YARARLANACAK MI?

Borcun tamamını kapatamayanlar için de imkan tanınıyor. En az kalan borcun yüzde 25’i kadar peşin ödeme yapanlar indirimden kısmen yararlanabilecek.