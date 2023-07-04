Hak sahiplerinden Melek Başkaya (67), “Bu ay ev sahibim evden çıkarıyor. Gelip buraya çadır kuracağım” dedi.

Çorum’da emekliler için yapılan, 2017 yılında temeli atılan ancak 6 yıldır teslim edilemeyen Silmkent TOKİ Konutları için hak sahipleri eylem yaptı.

Yıllardır kendilerine söz verildiği halde evlerinin teslim edilmemesinden dert yanan emekliler, 6 senedir beklediklerini ve TOKİ’nin evlerini kendilerine göstermediğini dile getirdi.

Hak sahiplerinden 67 yaşındaki Melek Başkaya 6 senedir beklediğini dile getirerek “Bu ay ev sahibim evden çıkarıyor. Gelip buraya çadır kuracağım.” dedi.

Evi teslim edilmediği için yaşadığı zorlukları anlatan Başkaya, “Geçen gün köye gittim, ev sahibi suyumu doğalgazımı hepsini kesmişler. Bir hafta uğraştım 2 bin 500 lira para harcadım zorla açtırdım. Bize Temmuz’un 1’inde evinizi teslim edeceğiz diye söz verdiler. Bende buna inanarak ev sahibine söz verdim ‘1 Temmuz’da çıkacağım’ diye. Evimi topladım hazır vaziyette bekliyorum. Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı bizi kandırdı. Gidiyoruz derneğe bize ‘Şu gün teslim olacak, bugün teslim olacak’ diyor. Biz bu evlerin peşinatının yatırdık, taksitleri yatırmamızı istiyorlarsa onu da yatırız. Peşinatı ödemek için kredi çektim. Daha onun borcunu ödemedim. Ev sahibiyle şuan kavgalıyım. Bu ay çıkmazsam çadır kuracağım burada. Evlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“YETER EVİMİZİ VERİN!”

Geliniyle yaşayan Satı Baykal da, “Yıllar geçti hala evlerimizi verecekler, evler eskidi bizler eskidik hala evler tamamlanamadı. Hepimiz mağduruz. Her şeyimi aldım, tüm ev eşyalarım ortada kaldı. Neden vermiyorlar evimizi, bize evlerimizi versinler de kıyıyı köşeyi yapmaya devam etsinler. Yeter ki bizim evimizi versinler yerleşelim içine. Biz ölünce mi evimizi verecekler. 76 yaşındayım ben. Bir evimiz olsun artık yeter ya!” dedi.

“SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERDİLER!”

Hak sahiplerinden İbrahim Akveran ise CİMER’e defalarca yazdıklarını belirterek, “CİMER’e geçen yine yazdım yüzde 84 tamamlandı diye cevap verdi bize. Milletvekilleri ve milletvekili adayları seçimden önce hepsi söz verdi basında boy boy resimleri çıktı. Buraları gezdiler şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Yazık mı değil bize, zamanında 25 – 30 bin lira paralar yatırdık. O zamanla şimdinin parası bir mi her şey pahalandı, kiralar çok arttı. Emeklilerin aldığı aylık belli, kiralar da belli. Yani bekliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, Çorum’da TOKİ’nin yetkilisi yok. Telefonla TOKİ Ankara’ya ulaşıyoruz, ‘Biz bilmiyoruz sadece bilgisayara giren oranları görüyoruz’ diyorlar. Yıllardır gelip gidiyorum burada değişen, ilerleyen hiçbir şey yok.” diye konuştu.