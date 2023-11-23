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Karaca ile Ortaköy’e yapılacak olan TOKİ konutlarının tekrar ihaleye çıkarılması için bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten İsbir, “İlçemize yapılacak olan 67 konut ve 3 dükkânlı sosyal konut projesi için daha önce 2 kez ihaleye çıkıldı. Ancak 6 Şubat depreminde yaşanan yıkım nedeniyle inşaat firmaları deprem bölgelerine yoğunluk gösterdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile deprem bölgemizde yapılacak olan konutların büyük bir bölümü tamamlandı ve kalan bölümlerde ise çalışmalar devam ediyor. İlçemize yapılacak TOKİ konutlarının 3. defa ihaleye çıkması için Emlak Yönetimi Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı hemşerimiz Ayhan Karaca’yı ziyaret ederek ilçe halkımızın taleplerini ilettik ve görüş birliğine vardık. İnşallah kısa bir süre içerisinde ihalemiz gerçekleşecek ve ilçemizde TOKİ konutları yapılmış olacak. TOKİ konutlarını yapmakta ve ilçe halkımıza vermiş olduğumuz sözü tutmakta kararlıyız. Desteklerinden dolayı Emlak Yönetimi Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.