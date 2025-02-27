Çorum'un Ortaköy ilçesinde Suyolu Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılacak 67 konut ve 3 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesi yarın gerçekleşecek.

İhale, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayımlandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülecek proje, Ortaköy Suyolu Mahallesi’nde modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. İhale kapsamında konutların yanı sıra dükkanlar, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Bu önemli proje, bölgedeki konut ihtiyacına cevap vermeyi ve şehirleşme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. İhaleye katılmak isteyen firmalar ve proje detaylarını öğrenmek isteyenler, EKAP üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir” dedi.