Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyelere sokak hayvanları ile ilgili denetimlerin çok yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Yumaklı, "Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu. Yasa bütün tarafların uzlaşması ile çıktı. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız." dedi.

İHALE YAPILACAK

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da vatandaşlar sık sık başıboş köpeklerden şikayet ediyor. Toplu halde gezen sokak hayvanları endişe yaratırken, ilimizde sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Şubat ayı Encümen Toplantısı Valin Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleşmiş ve toplantıda; Çorum Merkez, Sungurlu, Osmancık ve İskilip bölgelerinde hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı yapılması için ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştı.