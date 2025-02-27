Gıda sahtekârlığının önüne geçmek için denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.

Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.

ZEYTİNYAĞINDA VE PEYNİRDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlık denetimlerinde:

- 8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

- 12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.

GIDA SAHTEKÂRLIĞI HAD SAFHAYA ULAŞTI

Gıda ürünlerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil.

Bakanlığın yaptığı önceki denetimlerde:

- Et ürünleri (lahmacun, kebap vb.)

- Bal ve süt ürünleri

- Bitkisel yağlar gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.