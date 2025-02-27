Gençler, Anıtkabir ve TBMM’yi ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, beraberinde CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, ADD ve Birleşik Emekliler Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı.

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI, GENÇLERE ANKARA’YI GEZDİRDİ

Çorum heyeti, ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Daha sonra Gazi Meclis’i ziyaret eden Çorum heyeti, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın konuğu oldu.

Gençleri ve Çorum heyetini TBMM’de ağırlayan Milletvekili Mehmet Tahtasız, çalışmalar ve gündemle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler, geziden son derece memnun kaldıklarını belirterek, kendilerine böyle bir imkân sağlayan Milletvekili Mehmet Tahtasız, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya’ya teşekkür ettiler.