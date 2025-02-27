Geçen yıl Ağustos ayında İl Özel İdaresi’ne alınan 57 kişiyi hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çorum Valiliği tarafından Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 2025 yılında 80 işçi ve şoför alımı yapılacak. Lakin, geçen yıl Ağustos ayında yapılan Çorum Valiliği Özel İdaresi’ne 57 kişi alınırken AKP ve MHP milletvekilleri ve il başkanları tarafından, maalesef, liyakatin katili olan torpille işçi alımları yapıldı, 1.780 vatandaşımızın kul hakkına girildi. Başvurular sonuçlandığında AKP'nin çaycısının, şoförünün ve grafik tasarımcısının, MHP İl Başkan Yardımcısının oğlunun işe alındığını gördük. Ben, şimdiden milletvekillerimizi, Çorum Valisini ve yetkilileri uyarıyorum. Önümüzdeki aylarda yapılacak 80 işçi alımı için lütfen liyakati önemseyin, liyakatin katili mülakatı kaldırın.”

Editör: Haber Merkezi