Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar, iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova'da bulunan 454 iş yeri, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık artırmalar, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.