Sulusaray ilçesinde dün yaşanan ve Çorum'da da hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremde Buğdaylı Mahallesi'nde bulunan Buğdaylı Camisi'nin minaresinde, minberinde ve mihrabında hasar meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar oluşan camiye giriş yasaklandı.

Aynı mahalledeki kerpiç yapılarda hasarlar oluştu. 4 katlı bir betonarme binada ise çatlak ve çökmeler meydana geldi. Mahalledeki bazı ahırlarda da hasar oluştu, besicilik yapan yetiştiriciler hayvanlarını açık alanlara çıkardı. Büyük ve küçükbaş hayvanlar gece saatlerinden itibaren açık alanlarda bulunuyor.