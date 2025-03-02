Tök, “Erbakan Hoca yaşadığı çağı anlamlandıran Müslümanların gözünü ve gönlünü açan bir dava adamıdır. Davayı dava sahibi olmayı dava adamlığını adanmışlığı var gücü ile çalışmayı öğreten adamdır.” ifadelerini kullandı.

Hacı Arslan Tök, yayınladığı mesajına şöyle devam etti, “Erbakan Hoca en zor şartlar altında çalışmayı öğreten, şartlar ne olursa olsun vazgeçmeme direncini aşılayandır. Nimete şükrü külfete sabrı öğretendir, İslam’ın temel esaslarını ilmek ilmek yüreklere işleyen cihadı tekrar Müslümanların gündemine getirendir. Erbakan Hoca baharı başlatan çiçektir. O gönülleri fetheden bir kutlu kumandandır. O ibadet aşkıyla mücadele azmini aşılayandır. O İslam’ın namaz kılıp oruç tutmaktan ibaret olmadığını anlatan Müslümanları uykudan uyandırandır. O dünyanın neresinde olursa olsun, bütün Müslümanları vücudun azaları gibi gören ve bu minval üzere savunan adamdır. O Müslümanları uykudan uyandıran aşağılık kompleksinden kurtaran ve sosyal hayatın içine makul eksende ve resmi düzlemde çekendir.

O hayatının her aşamasında nasıl bir öğrenci, hoca, akademisyen, iş adamı, sanayici, siyasi ve devlet adamı olunması gerektiğini öğretendir. O en büyük başarılara imza atan bunu da inancından zerre taviz vermeden yapandır. O düşmanlarının bile adamlığına şahadet ettiği bir kutlu dava adamıdır. O fakat enteresan olan şudur ki, çok defalar Erbakan Hoca’yı anladığını iddia edenler, yıllarca dizinin dibinde olup hiçbir şey anlamayanlar olmuştur. Yani buda gösteriyor ki Erbakan Hoca’yı anlamak yıllarca birlikte çalışmakta değildir. Erbakan Hoca’yı anlayan anladıklarını yaşayan bizlere örnek olan, bizim bugün onun açtığı yoldan yürümemizi sağlayan dava büyüklerimize selam olsun. Cenab-ı Allah bizlere de son nefese kadar adam gibi kalmayı adam gibi mücadele etmeyi ve adam gibi yolundan dönmemeyi nasip etsin. Hocamızı ölümünün 10. seneyi devriyesinde rahmetle anıyorum. Allah mekanını Cennet etsin.”



Editör: KEMAL YOLYAPAR