Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, müftülük personeli, il merkezi ile köylerinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için yapılan duanın ardından başlayan toplantıda gündem konuları ele alınarak cami içi ve cami dışı din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik önemli hususlara değinildi.

İl Müftüsü Yıldırım, din görevlilerine hitap ederken din hizmetlerin kalitesinin artırılması ve Ramazan ayında yapılacak hizmetler hakkında din görevlilerinin daha fazla özveriyle çalışmaları gerektiğini hatırlatarak görevlerinde başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR