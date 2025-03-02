Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda rakibini geride bırakarak yeniden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçilen Yılmaz Kaya’yı yine geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçen yeni birlik binasında ziyaret eden Milletvekili Tahtasız hem yeni hizmet binasını hem de yeni yönetimi kutladı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu ve Veteriner Hekimler Odası İl Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi’nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Tahtasız: “Yılmaz Kaya başkanlığındaki birlik yönetiminin yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atacağına inancımız tamdır” dedi.

Ziyarette birlik çalışmaları ile Çorum’da tarım ve hayvancılığın durumu da ele alındı.

Editör: SELDA FINDIK