Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ülkemizin ilk elektrikli otomobili, Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilimizde sergilenecek.

Çorum Belediyesi, Türkiye'nin otomobili Togg için tanıtım etkinli düzenliyor. Ülkemizin otomobili yerli ve milli gururumuz Togg’un 19 TC 2023 plakalı aracıyla 11 Mayıs Perşembe günü ilimizde olacağını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yerli ve milli otomobilimiz, Çorum halkının beğenisine sunulacak ve bu önemli etkinlikte hemşehrilerimiz Togg'u yakından inceleme fırsatı bulacaklar.” dedi.

(Haber Merkezi)