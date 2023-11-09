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Toplantıya, Kadın Girişimcilerden sorumlu Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın ve Genel Sekreter Murat Zeybel ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Safa Kandemirli ve AB Kalite Yön. Sis. Akreditasyon Sorumlusu Sezin Yılmaz katıldı.

Çorum TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Zeynep Çenesiz Yarımca, kendine gösterilen güvene layık olmak için elinden gelen çalışmayı göstereceğini belirterek, “Kurulumuz, topluma faydalı olabilmek için emek harcayan insanların bir araya geldiği bir çatı sivil toplum örgütü. Topluma bir şeyler verebilmek için bir aradayız. Burada birbirimize destek olabilmemiz çok önemli. Öznemiz kadın ama hitap ettiğimiz kesim çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine tüm toplumu kapsayacak. Herkesin fikrine açığız. Enerjilerimizi güzel bir şekilde yoğurursak, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetimi’nin de desteğiyle Çorum adına yeni dönemde de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum ve ayrıca Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yeni dönem çalışma planının da değerlendirildiği toplantıda, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu, 2009 yılında da Genç Girişimciler Kurulu kuruldu. Ülkemizin gelişme ve ilerlemesine büyük katkı sunan bu kurullarımız çok başarılı projelere imza attılar. Gerçekleştirilen bu seçimlerle göreve gelen kıymetli kadın girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da aynı şekilde kendilerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu ailenin ekip ruhu ile güzel projelere imza atacağını ve üstün başarılarla dolu bir çalışma dönemi geçireceğinize inanıyorum” dedi.