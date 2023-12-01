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Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyelerinde hazır bulunduğu ziyarette TMO’nun Çorum’da bu yıl mahsül alımları hakkında istişarelerde bulunularak, ileriki yıllarda alımda yaşanabilecek sorunların giderilmesi noktasında alınacak tedbirler ele alındı.

Ziyarette sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan TMO Şube Başmüdür Yardımcısı Delioğlu, kurum olarak Kastamonu, Çankırı ve Karabük illerine hizmet verdiklerini söyledi. 5 Sabit işyeri ve 15 geçici alım merkezi ile çiftçilere hizmet verdiklerine işaret eden Hakan Delioğlu, Kurban Bayramı’nın 2. günü olan 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren alımlara başladıklarının altını çizdi. Bu yıl rekor düzeyde alım yaptıklarına vurgu yapan Hakan Delioğlu, Çorum Başmüdürlüğü olarak 500 bin ton alımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 26 bin üreticiden alım yaptıklarını belirten Delioğlu, “Hububattan sonra çeltik alımı gerçekleştirdik, piyasalara hububat satışlarımızda devam etmektedir” dedi.

TMO Şube Başmüdürlüğü ile Ziraat Odası’nın ürün alımları sırasında koordineli olarak çalıştığını belirten Oda Başkanı Adem Özdemir, buna bağlı olarak alımlarda olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilerek, çiftçilere yardımcı olduklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda alımlar sırasında Delioğlu, kendilerine yardımcı olmalarından dolayı TMO Başmüdürlüğü adına Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’e teşekkür belgesi vererek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Adem Özdemir de bu nazik ziyaretlerinden ve teşekkür belgesi vererek kendisini onurlandıran TMO Başmüdürü başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Çiftçilerin kolaylıkla ürününü teslim etmeleri aşamasında tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Özdemir, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti.