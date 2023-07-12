Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak ilçede faaliyet gösteren çiftçilerin taleplerini ilettiklerini belirten İsbir, “Hasat zamanında elde edilen mahsulün Toprak Mahsulleri Ofisleri tarafından alınarak çiftçilerimize destek verilmesini talep ettik. Tüccar ve ofisler arasında oluşan fiyat farkından dolayı çiftçilerimizin mağdur olduğunu dile getirerek ilçemizde bir ofis açılmasını istedik. Görüşmelerimiz olumlu geçti, ilçe halkımızın ve çiftçilerimizin daima yanındayız. İlgisinden dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp’a tüm ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.