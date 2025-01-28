Kurulduğu günden bu zamana kadar yüzlerce kişiye istihdam sağlanmasına aracı olan Çorum Belediyesi Kariyer Merkezi ÇOKİŞ bu kez de TMA Fişek Fabrikası’nın personel alımında aracı oldu.

ÇOKİŞ aracılığıyla açılan personel alım ilanına başvurular kısa süre içerisinde dolarken başvuru şartlarını karşılayan 26 kişi görüşme için ÇOKİŞ’e davet edildi. TMA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda adaylarla yüz yüze görüşmeler sağlandı. Sungurlu Organize sanayide Savunma sektöründe hizmet veren TMA Fişek Fabrikasına personel alımı için ÇOKİŞ Karişyer Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu görüşmenin ardından şartları karşılayan personellerin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Editör: Haber Merkezi