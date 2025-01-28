Diyanet-Sen üyeleri maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı. "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" diyen sendika üyeleri, maaş anlaşma ihalesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı önünde toplanan sendika üyeleri, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak, "Sadaka miktarı hediye istemiyoruz", "Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor", Yetersiz hizmete mecbur değiliz", "Maaş teklifi bütün bankalardan alınmalıdır", "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz", " Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz", "Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın" dövizleri taşıdı.

Sendika adına açıklamayı Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız yaptı. Katılım finans bankaları ile maaş ihalesi yapılmasına tepki gösteren Yıldız, "Başkanlık bütün itirazlarımıza rağmen katılım finans kurumlarında ısrar etmektedir. Daha büyük garabet ise personele katılım finans kurumlarını dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, katılım finans kurumları dışındaki özel bankalarla çalışmasıdır" diye konuştu.

Yıldız, "Alt yapısı yeterli olan tüm bankalara teklif gönderilmesi suretiyle din görevlilerimizin haklarının korunmasını, yanlışın düzeltilmesini istiyoruz" dedi.







