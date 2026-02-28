Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ve beraberindeki heyet Alaca’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli hayata geçirilen koyunculuk işletmesini ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fatih Göçmen ile Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumhur Atalık’ın eşlik ettiği İl Müdürü Taş, Alaca Avutmuş Köyü’nde TKDK’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Eyüp Arslan tarafından kurulan koyunculuk işletmesini inceleyerek bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında işletmenin mevcut durumu, üretim kapasitesi, hayvan varlığı, teknik altyapısı ve yürütülen faaliyetler yerinde incelenirken işletme sahibi Eyüp Arslan, yapılan yatırımlar, üretim süreçleri ve elde edilen sonuçlar hakkında heyete detaylı bilgiler verdi.

İl Müdürü Taş, kırsal kalkınma desteklerinin hayvancılığa sağladığı katkılara dikkat çekerek, bu tür yatırımların hem üretim kapasitesini artırdığını hem de kırsalda istihdam ve ekonomik sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Taş ayrıca TKDK ve kırsal kalkınma desteklerinin üreticiler için önemli fırsatlar sunduğu da vurguladı.

Üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceğini belirten Taş, başarılı yatırımcıları kutlayarak işletme sahibi Eyüp Arslan’a hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyarette ayrıca tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla saha ziyaretlerinin süreceği de vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK