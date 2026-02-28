Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde sulama amacıyla kullanılan baraj ve göletlerin mevcut durumu, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, milli parkların korunması ve mevcut durum analizlerinin yapılması ele alındı. Ayrıca tarım sektöründe uygulamaya alınan yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Çiftçilerin ve üreticilerin destek mekanizmalarından daha etkin şekilde yararlanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerinin öneminin vurgulandığı toplantıda TKDK tarafından sağlanan hibe ve destek programları hakkında da detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada: “Tarım ve kırsal kalkınma alanında yürütülen çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi için ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” görüşüne yer verildi.

