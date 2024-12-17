Yeni yıl öncesinde sigara fiyatlarının zam geleceği açıklandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkolün yüzde 20 ile 28 arasında zamlanacağını duyurdu. Sigara fiyatlarının 5-6 TL'yi değiştirilecek. 

Sigaraya ve Alkole ÖTV ile Maliyet Zammı
Aybaş, yeni yıl sigara ve alkole sadece ÖTV artışı değil, aynı zamanda üretim maliyetlerindeki artışların da Fiyatların yansıyacağını ifade etti.  Özgür Aybaş: “Sigaraya aslında 10 TL zam yapılması gerekiyor, ancak bu tutar 5-6 TL ile sınırlandırılacak gibi görünüyor.”

Alkolde de Yüzde 20-28 Arası Zam Bekleniyor
Sadece sigara değil, alkol ürünleri de yeni yılda zamlanacak. Aybaş, ÖTV zammıyla birlikte alkol fiyatlarında yüzde 20-28 arasında bir yükseliş öngörüyor. 

Zamlar Ne Zaman Gelecek?
Sigara ve alkole zamların, 2025 yılı öncesinde ya da yeni yılda ilk günlerinde bekleniyor. 

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Editör: Haber Merkezi