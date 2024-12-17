Milyonların gözü, dün gerçekleşen ikinci Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminler ve oranlar havada uçuşurken, geçtiğimiz yıl yaptığı tahminle asgari ücreti tam isabetle bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan yeni bir değerlendirme geldi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiği ve girmediği senaryolara göre olası rakamları açıkladı.

2025 ASGARİ ÜCRETTE KONUŞULAN RAKAMLAR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, asgari ücret için farklı artış oranlarını şöyle sıraladı:

%20 artış: 20.403 TL

%25 artış: 21.253 TL

%30 artış: 22.103 TL

%35 artış: 22.953 TL

%40 artış: 23.803 TL

%45 artış: 24.654 TL

ERDOĞAN DEVREYE GİRERSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

Erdursun, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin TL bandında olabileceğini öngörse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi durumunda bu rakamın 23 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtti. Daha önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücreti bizzat açıkladığı dönemleri hatırlatan Erdursun, bu yıl da aynı senaryonun yaşanabileceğine dikkat çekti.

SGK PRİM GELİRLERİ VE DESTEK HESAPLAMASI

SGK’nın mevcut sigorta prim gelirlerinin aylık 248 milyar 500 milyon TL olduğunu söyleyen Erdursun, yüzde 35 zam senaryosunda prim gelirlerinin aylık 87 milyar TL artacağını ifade etti. Ayrıca işverene kişi başı 2 bin TL destek verilmesi durumunda bunun yaklaşık 32 milyar TL maliyeti olacağını vurgulayan uzman, bu senaryoda bile SGK’nın gelir artışının 55 milyar TL’yi bulacağını belirtti.

25 BİN TL FORMÜLÜ VE ETKİLERİ

Erdursun, yüzde 35 zam ve destek formülüyle asgari ücretin 25 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade ederken, hükümetin hedefinin 25 bin TL olması durumunda rakamın 27 bin TL’ye kadar yükselebileceğini söyledi.

Türkiye’de 2 milyon 191 bin 292 işletmenin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Erdursun, bu işletmelerin %87,5’inde 1 ila 9 arası işçinin çalıştığını belirtti. Büyük işletmelerin oranının ise yalnızca binde 9 seviyesinde olduğunu ifade ederek, asgari ücret desteğinin özellikle küçük esnaf için kritik önem taşıdığını vurguladı.