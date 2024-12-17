Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ilimizde basın mensuplarına yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyareti sırasında gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı eleştiren ve kınayan Fatih Okumuş, “Meslek etiği çerçevesinde yalnızca kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi veren, gece gündüz demeden fedakarca çalışma örneği sergileyen değerli basın mensuplarımıza yapılan saldırıya üzülerek şahit olduk.

Memur-Sen olarak nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Çorum'da meydana gelen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, tekrar yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi